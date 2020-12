Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Mann beschäftigt Polizei mehrfach

Ahaus (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen beschäftigte ein Mann die Polizei in Ahaus am Montag mehrfach. Gegen 11.45 Uhr warf er mit Bierflaschen gegen einen Fahrgastunterstand auf dem Marienplatz. Das Dach wurde dabei beschädigt. Vor Eintreffen der Polizei entfernte sich der Randalierer. Offensichtlich in Richtung Rathaus: Denn dort belästigte er am frühen Nachmittag Besucher des Bürgerbüros. Als ein Beschäftigter der Stadt ihn ansprach, beschimpfte und bedrohte der Täter diesen. In den Abendstunden, gegen 20.30 Uhr, machte er wieder von sich reden. Erst entwendete der in militärischer Tarnkleidung bekleidete Mann an einem Autohaus an der Heeker Straße ein Teil eines Kfz-Anhängers, nur um mit diesem Gegenstand dann wenige Minuten später auf dem Kreisverkehr Heeker Straße/Rottweg zu randalieren. In allen Fällen verließ der aggressiv und verwirrt wirkende Mann die Tatorte vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei. Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem Täter um einen 39-jährigen Ahauser. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Ahaus dauern an. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo unter: Tel. (02561) 9260.

Bereits am Vortag gegen 21.15 Uhr hatte der Mann, ebenfalls am Kreisverkehr Heeker Straße / Rottweg, einen mutmaßlich kleinen Stein gegen ein vorbeifahrendes Auto geworfen. Es entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

