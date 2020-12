Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Polizei sucht Reifenstecher

BocholtBocholt (ots)

An der Salzmannstraße in Bocholt hat ein Unbekannter am Mittwoch mehrere Fahrzeuge beschädigt. Der Täter stach an zwei dort parkenden Autos in Reifen, ebenso an zwei Fahrrädern. Zu den Taten kam es zwischen 05.00 Uhr und 08.45 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo: Tel. (02871) 2990.

