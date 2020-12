Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Sportstudio

Gronau (ots)

In ein Sportstudio sind Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Gronau eingebrochen. Um 01.55 Uhr erreichte der Alarm die Polizei. Einbrecher hatten ein Fenster aufgehebelt und waren so in das Gebäude an der Straße An der Eßseite gelangt. Aus dem Inneren entwendeten die Täter einen Laptop. Ob sie weitere Beute machten, ist derzeit unklar. Die Kripo in Gronau bittet um Hinweise: Tel. (02562) 9260.

