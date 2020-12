Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Schutzhütte beschädigt

GescherGescher (ots)

Fensterscheiben und deren gusseiserne Rahmen haben Unbekannte an einer Schutzhütte in der Gescheraner Bauerschaft Estern beschädigte. Zudem hinterließen sie Scherben zerschlagener Flaschen und Unrat in der Hütte. Die Tat ereignete sich zwischen Montag, 16.00 Uhr, und Dienstag, 09.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

