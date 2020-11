Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unfall nach Fahrstreifenwechsel

Nachtragsmeldung

Zeugen gesucht

OffenburgOffenburg (ots)

Nach dem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf der L99 sind die Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Offenburg vorangeschritten. In einer Befragung gab die 32-Jährige PKW-Lenkerin entgegen weiterer Zeugenaussagen an, bereits vor dem Unfall auf der Geradeausspur in Richtung stadteinwärts gefahren zu sein. Einen Fahrstreifenwechsel zum Zeitpunkt der Kollision habe sie also nicht vorgenommen. Der genaue Unfallhergang ist bislang noch nicht abschließend geklärt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden daher gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Offenburg unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 in Verbindung zu setzen.

