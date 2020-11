Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl- Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Zeugen gesucht

BühlBühl (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstagmorgen in der Schulze-Delitzsch-Straße. Hierbei soll ein bislang Unbekannter, vermutlich beim Vorbeifahren, einen widerrechtlich im verkehrsberuhigten Bereich geparkten Audi beschädigt haben. Der Wagen war von 7:55 Uhr bis 8:50 Uhr unmittelbar nach dem Volksbankgebäude am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung abgestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Bühl unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 in Verbindung zu setzen.

