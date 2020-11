Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr- Fahrradunfall

LahrLahr (ots)

Die mutmaßliche Unachtsamkeit eines Velofahrers führte am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall auf der Ziegelbrunnerstraße. Ein 38-jähriger Fahrradfahrer fuhr einem 57-jährigen Lenker eines Mercedes hinten auf. Bei der Kollision zog sich der 38-Jährige Verletzungen am Kopf zu. Aus diesem Grund wurde er anschließend in das Ortenau Klinikum Lahr gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 300 Euro. /kw

