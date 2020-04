Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Blaue A-Klasse kracht in geparkte Autos in Lohfelden: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Lohfelden (Landkreis Kassel): Einen Schaden von rund 8.000 Euro verursachte ein Autofahrer am gestrigen Montagabend in der Söhrestraße in Lohfelden, als er mit seiner blauen Mercedes A-Klasse gegen geparkte Autos krachte. Der Verursacher flüchtete zunächst von der Unfallstelle, ließ dort jedoch das vordere Kennzeichen seines Autos zurück. Bei den weiteren Ermittlungen durch die Polizei konnte sodann das dazugehörige Fahrzeug, die beschädigte A-Klasse, ausfindig gemacht werden. Zudem gab sich ein 27-Jähriger aus Kassel als der mutmaßliche Unfallfahrer zu erkennen. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei führen nun die weiteren Ermittlungen. Um derzeit noch offene Fragen klären zu können, bitten sie jedoch Zeugen, denen die blaue A-Klasse vor oder nach dem Unfall in Lohfelden aufgefallen ist, sich bei der Polizei zu melden.

Wie die gestern am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, ereignete sich der Unfall gegen 21:45 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die blaue A-Klasse in der Söhrestraße vom Friedrich-Ebert-Ring kommend in Richtung Hauptstraße unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen kam der Fahrer kurz hinter der Straße "Im Paradies" nach links von der Straße ab und krachte frontal gegen einen dort abgestellten Opel Meriva. Dieser wurde durch den Aufprall wiederum auf einen dahinterstehenden Seat Leon geschoben. Der Fahrer der A-Klasse hatte sofort die Flucht angetreten, jedoch das vordere Kennzeichen am Unfallort verloren. An allen drei Fahrzeugen waren Sachschäden entstanden.

Zeugen, denen die blaue A-Klasse möglicherweise unmittelbar vor oder nach dem Unfall in Lohfelden aufgefallen ist, werden gebeten, sich für die Ermittler der Unfallfluchtgruppe unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell