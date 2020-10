Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Taschendiebstahl; acht Taten in 44 Minuten in Hamburger S-Bahnstation- Festnahme und Zuführung durch Zivilfahnder der Bundespolizei-

Am 30.09.2020 gegen 13.30 Uhr nahmen Zivilfahnder der Bundespolizei ein mutmaßliches Diebes-Duo (w.22,w.24) im Rahmen einer Fahndung gegen Taschendiebe am Hamburger Hauptbahnhof nach einer Wiedererkennung vorläufig fest. Eine Tatverdächtige (22) wurde über den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg der U-Haftanstalt zugeführt. Die zweite Beschuldigte (Mittäterin in einem Fall) musste nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen werden. Gegen die rumänischen Staatsangehörigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Die 22-Jährige ist aufgrund von Aufnahmen aus Überwachungskameras dringend verdächtig am 28.09.2020 im S-Bahnhaltepunkt Bahrenfeld innerhalb von 44 Minuten sieben versuchte Taschendiebstähle sowie einen vollendeten Taschendiebstahl begangen zu haben. Dabei begab sich die Tatverdächtige insbesondere an Treppenabgängen hinter Reisende und versuchte durch einen schnellen Griff in Rucksäcke oder Jackentaschen an Diebesgut zu gelangen. Nach sieben erfolglosen Versuchen konnte die Beschuldigte einer Frau (w.26) die mitgeführte Geldbörse aus der Jackentasche entwenden. Die zweite Beschuldigte (w.24) fungierte in einem Fall als mutmaßliche Mittäterin und deckte die Tathandlung mit ihrem Körper ab.

Die Geschädigte erstattete im Nachgang umgehend eine Strafanzeige bei der Hamburger Polizei. Durch intensive Auswertungen der Videoaufnahmen der Überwachungskameras in der S-Bahnstation konnten Bundespolizisten die Tathandlungen erkennen.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizeiinspektion Hamburg vor Taschendieben. "Seien Sie wachsam und führen Sie Geldbörsen und Handys nur in geschlossenen Innentaschen mit sich. Der Ideenreichtum der Taschendiebe kennt keine Grenzen; bringen Sie JEDEN Diebstahl zur Anzeige. Nur so kann die Bundespolizei weitere Ermittlungen aufnehmen und ggf. Täter auch im Nachgang ermitteln. Insbesondere in Bahnhöfen und S-Bahnhaltepunkten konnten anhand von Videoaufnahmen aus Überwachungskameras viele tatverdächtige Taschendiebe wiedererkannt und im Rahmen von gezielten Fahndungen festgenommen werden."

