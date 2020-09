Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Über vier Promille; Betrunkener belästigt Frau am Bahnhof Altona- Bundespolizei nimmt Mann in Gewahrsam-

Hamburg (ots)

Am 29.09.2020 gegen 12.30 Uhr nahmen Bundespolizisten einen betrunkenen Mann am Busbahnhof vor dem Bahnhof Altona in Gewahrsam. Nach jetzigem Sachstand beleidigte der 43-Jährige eine Frau (w.37), die dort auf ihren Bus wartete, massiv mit diversen "Kraftausdrücken" und bedrängte die Geschädigte. Ein weiterer Mann wurde Zeuge der Beleidigungen und konnte durch verbales Einschreiten weitere Handlungen durch den Beschuldigten verhindern.

Alarmierte Bundespolizisten konnten alle Beteiligten vor Ort feststellen. Der Beschuldigte war so stark alkoholisiert, dass er gestützt zum Bundespolizeirevier im Bahnhof verbracht werden musste. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,51 Promille!

Umgehend wurde ein Rettungswagen angefordert. Der polnische Staatsangehörige wurde anschließend mit einem RTW zur Ausnüchterung in ein Krankenhaus verbracht.

Ein entsprechendes Strafverfahren (Vollrausch § 323a StGB) wurde eingeleitet.

