Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Schlafenden Fahrgast bestohlen: Täter flüchtet nach Wiedererkennung über Bahngleise- Festnahme durch Bundespolizei-

Hamburg (ots)

Am 28.09.2020 gegen 18.00 Uhr nahmen Bundespolizisten einen mutmaßlichen Taschendieb (m.28) nach einer Flucht über die Bahngleise im Hauptbahnhof fest. Der Beschuldigte ist aufgrund von Aufnahmen aus Überwachungskameras dringend verdächtig, einem schlafenden Fahrgast (m.26) am 29. August 2020 in einer S-Bahn der Linie S 1 die getragene Armbanduhr (Wert: ca. 600 Euro) entwendet zu haben. Der Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen über das LKA der U-Haftanstalt zugeführt.

Zuvor erkannten Zivilfahnder der Bundespolizei im Rahmen einer gezielten Fahndung gegen Taschendiebe den Beschuldigten außerhalb des Hauptbahnhofes wieder. Der Beschuldigte entzog sich der bevorstehenden Festnahme durch eine Flucht entlang der Bahngleise in den Hauptbahnhof.

Unter Einsatz weiterer uniformierter Bundespolizisten konnte der Tatverdächtige später im Hauptbahnhof gestellt und vorläufig festgenommen werden. Der 28-Jährige wurde gefesselt dem Bundespolizeirevier zugeführt. Bei der Durchsuchung der Bekleidung wurde eine kleine Menge einer rauchgiftverdächtigen Substanz aufgefunden und sichergestellt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass sich der Beschuldigte (ungeklärte Staatsangehörigkeit) unerlaubt in Deutschland aufhält. Gegen den Beschuldigten leiteten Bundespolizisten entsprechende Strafverfahren (Verdacht auf besonders schweren Fall des Diebstahls, Verdacht auf Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Verdacht auf unerlaubten Aufenthalt) ein.

Nach erkennungsdienstlicher Behandlung und Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige über das LKA der Polizei Hamburg der U-Haftanstalt zugeführt.

