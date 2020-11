Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Unfall durch Vorfahrtsverletzung

HaslachHaslach (ots)

Aufgrund einer Vorfahrtsverletzung kam es am Donnerstagmorgen zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Eine Ford-Lenkerin befuhr gegen 8:30 Uhr die Mühlenbacher Straße in Richtung Mühlenbach. Hierbei erkannte sie eine geänderte Vorfahrtssituation zu spät und kollidierte mit einer entgegenkommenden VW-Lenkerin, die auf der abknickenden Vorfahrtsstraße von der Manfred-Hildebrand-Straße kommend unterwegs war. An beiden PKW entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

