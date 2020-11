Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau- Auffahrunfall

GaggenauGaggenau (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstagmittag auf der B462 bei der Auffahrt Gaggenau Mitte. Ein 42-jähriger Fahrzeuglenker fuhr um 13 Uhr einem an der Haltelinie wartenden VW-Pkw auf. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.500 Euro. /kw

