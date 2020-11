Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - gestürzte Rollerfahrerin

BühlBühl (ots)

Eine 60-Jahre alte Frau kam am Donnerstagnachmittag mit ihrem Roller zu Sturz und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Die Rollerfahrerin war gegen 14:40 Uhr von der Bosch-Kreuzung kommend in Richtung Krankenhaus unterwegs. Vermutlich aufgrund der nassen mit Laub bedeckten Fahrbahn kam sie innerhalb des Kreisverkehrs ins Rutschen und anschließend zu Fall. Eine Fremdbeteiligung kann ausgeschlossen werden. Zur weiteren Behandlung der Verletzungen wurde sie in ein örtliches Klinikum gebracht. Die Höhe eines entstandenen Sachschadens an dem Fahrzeug kann derzeit nicht beziffert werden

