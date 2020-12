Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Kripo sucht weitere Zeugen

AhausAhaus (ots)

Was er am Montag in Ahaus beobachtete, kam einem aufmerksamen Zeugen verdächtig vor. Denn für ihn stellte es sich als Diebstahl war, was sich gegen 17.35 Uhr an der Vagedesstraße abspielte: Aus einer Gruppe junger Leute heraus habe nach seiner Wahrnehmung ein Mann eine Handtasche an sich genommen, die eine alkoholisierte Frau auf einer Bank neben sich abgelegt hatte. Der Zeuge verständigte die Polizei. Die Beamten konnten die Personengruppe in der Nähe antreffen; dabei handelte es sich um drei Männer im Alter von 22, 21 und 20 Jahren sowie um zwei 20 und 18 Jahre alte Frauen. Keiner von ihnen räumte einen Diebstahl ein. Ein Zeuge entdeckte zwischenzeitlich die Handtasche nahe des Tatortes. Die Geschädigte erhielt diese zurück. Die Polizei bittet weitere mögliche Zeugen, sich unter Tel. (02561) 9260 mit dem Kriminalkommissariat in Ahaus in Verbindung zu setzen.

