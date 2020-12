Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Folgenreicher Auffahrunfall

GronauGronau (ots)

Vier Verletzte sowie rund 24.000 Euro Schaden an drei Fahrzeugen waren am Dienstag das Resultat eines Auffahrunfalls in Gronau. Gegen 08.20 Uhr hatte ein 44-jähriger Gronauer einem Kastenwagen mit Anhänger auf der Eper Straße abgebremst, um nach links auf das Gelände des Baubetriebshofes abbiegen zu können. Ein nachfolgender 21-jähriger Autofahrer aus Gronau bemerkte dieses und bremste. Ein 29-jähriger Gronau erkannte die Situation nicht rechtzeitig: Er fuhr mit seinem Van auf die vor ihm wartenden Fahrzeuge auf. Das Auto des Wartenden wurde auf das des Abbiegenden geschoben. Die Insassen dieser Fahrzeuge, neben den Fahrzeugführern auch ein 22- sowie ein 20-jähriger Mann, beide aus Gronau, verletzten sich leicht.

