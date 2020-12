Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Autofahrer fährt gegen Baum - zwei Leichtverletzte

GronauGronau (ots)

Leichte Verletzungen haben sich am Mittwoch ein 18-Jähriger und ein ebenfalls 18-jähriger Mitfahrer zugezogen. Ein weiterer 18-Jähriger im Auto blieb unverletzt. Der Gronauer war gegen 23.20 Uhr auf dem Alstätter Damm aus Richtung Ahauser Straße kommend in Richtung Markengrund unterwegs. An der Kreuzung Alstätter Damm/Markengrund bog er nach rechts auf die Straße Markengrund ab, als ein Mitfahrer "Da steht ein Reh!" gerufen habe. Daraufhin habe der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei nach links von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 10.000 Euro geschätzt.

