Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Zwei Firmen im Industriegebiet Burghof von Einbrechern heimgesucht

Overath (ots)

In der vergangenen Nacht (08.02.) sind Einbrecher im Industriegebiet Burghof unterwegs gewesen.

Um 03:45 Uhr fiel einem Mitarbeiter eines Streudienstes auf, dass in eine Werkzeugfirma eingebrochen wurde. Mehrere Fenster wurden beschädigt und an einer Seitentür wurde ebenfalls massiv gehebelt. Im Objekt wurde eine Kassenschublade aufgebrochen, jedoch wurde vermutlich nichts entwendet.

Gegen 04:30 Uhr fiel ein Einbruch an einem Bürogebäude in unmittelbarer Nähe auf. Am Tatort konnte der Inhaber des Gebäudes mitteilen, dass er bereits gegen 01:00 Uhr in der Nacht eine Nachricht von der Alarmanlage auf sein Handy erhalten hatte, die er jedoch im Schlaf nicht gehört hatte. Die Einbrecher hatten hier ein Fenster zerstört und im Gebäude Schränke und Schubladen durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, war bei Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt.

Zu beiden Tatorten wurde der Erkennungsdienst für eine Spurensicherung gerufen. Die Videoüberwachungskameras der beiden Firmen müssen noch ausgewertet werden.

Bei Hinweisen werden Sie gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei zu wenden. (ct)

