Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Zwei Täter nach Einbruch im Industriegebiet flüchtig

Wermelskirchen (ots)

In der letzten Nacht (05.02.) gegen 03:00 Uhr ist die Polizei von einem Zeugen über einen aktuell stattfindenden Einbruch in der Bandwirkerstraße informiert worden. Der Zeuge hatte gehört, wie Unbekannte gerade offenbar in eine Metallverarbeitungsfirma einbrachen. Zudem sah er eine Person, die augenscheinlich Schmiere stand.

Noch vor Eintreffen der ersten Einsatzkräfte flüchteten zwei männliche, dunkel gekleidete Täter in Richtung eines angrenzenden Waldgeländes. Nach ersten Einschätzungen haben sie jedoch keine Beute machen können.

Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen, mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers und von zwei Diensthunden, konnten die Täter bislang nicht ergriffen werden.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei zu wenden. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell