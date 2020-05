Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau: Motorrad beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Gegen das Kennzeichenschild einer Yamaha fuhr am Samstag, 02.05.2020, zwischen 21.30 Uhr und 21.45 Uhr, ein Unbekannter mit seinem Auto auf einem Grundstück in der Sonnhalde in Schönau. Dabei fiel die Maschine auf die rechte Fahrzeugseite und es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/66698) sucht den Verursacher und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell