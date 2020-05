Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Wohnungseinbruch in Friedlingen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Samstag, 02.05.2020, ist in eine Wohnung in Friedlingen eingebrochen worden. Gegen 22:30 Uhr wurde die komplett offenstehende Wohnungstüre in einem Haus in der Grenzstraße bemerkt. Der oder die Einbrecher waren zu diesem Zeitpunkt schon verschwunden, allerdings nahmen sie einen Fernseher und gefundenes Bargeld aus der Wohnung mit. Die Tatzeit lag zwischen 16:00 Uhr und 22:30 Uhr am Samstag. Die Kriminalpolizei bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder sonstiger Hinweise unter der Telefonnummer 07621 176-0.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell