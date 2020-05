Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Frau schreit rum - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

In der Wallbrunnenstraße in Lörrach soll am Donnerstag, 30.04.2020, gegen 16:20 Uhr, ein Frau rechtsextreme Parolen gerufen haben. Die Polizei sucht Zeugen! Die 46-jährige Frau war von einer Polizeistreife kontrolliert worden, nachdem sie zuvor gegen ein Hausverbot verstoßen hatte. Ein Zeuge teilte der Streife dann mit, dass die Frau mehrmals lauthals eine strafrechtlich verbotene Grußform geschrien habe. Das Polizeirevier Lörrach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen des Vorfalls, sich dort zu melden (Tel. 07621 176-0).

