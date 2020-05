Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Zwei Männer auf dem Gelände des Recyclinghofes erwischt

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 03.05.2020, sind zwei Männer auf dem Gelände des Recyclingshofes in Ettikon erwischt worden. Gegen 11:15 Uhr waren sie einem Zeugen aufgefallen. Die Polizei konnte zwei Männer im Alter von 45 und 52 Jahren vorläufig festnehmen. Sie hatten sich unter dem Zaun durchgezwängt und bereits mehrere alte ausrangierte Elektrogeräte in einen Wäschekorb gepackt. Gegen die Männer wurden Strafverfahren eingeleitet.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell