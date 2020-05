Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Radfahrerin kommt mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Aufgrund einer verklemmten Fahrradkette kam am Sonntag, 03.05.2020, gegen 13.00 Uhr, eine 52 Jahre alte Frau bei der Talfahrt auf der L 126 zwischen Muggenbrunn und Aftersteg zu Fall. Dabei stürzte sie in die Leitplanke. Trotz getragenen Fahrradhelms verletzte sie sich am Kopf sowie am Bauch. Zur weiteren Abklärung wurde sie mit dem Helikopter in die Uniklinik nach Freiburg geflogen. Die L 126 wurde wegen des Rettungshubschraubers kurzzeitig voll gesperrt.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell