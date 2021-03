Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weiterer Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Owen (ES): Von Fahrbahn abgekommen und gegen Stein geprallt

Eine junge Autofahrerin ist am Montagabend mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Stein geprallt. Die 19-Jährige war kurz vor 21 Uhr mit einem VW Golf auf der K 1248 abwärts in Richtung Owen unterwegs. Kurz nach der Einmündung der K 1249 geriet das Fahrzeug in den rechten Grünstreifen und weiter in einen angrenzenden Graben, wo es mit einem Stein kollidierte. Dadurch wurde der Pkw abgewiesen und kam quer zur Fahrbahn zum Stillstand. Durch die Wucht des Aufpralls hatte das Airbag-System des Wagens ausgelöst. Sowohl die Fahrerin als auch deren 15 Jahre alte Mitfahrerin wurden bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Der Golf, an dem sich der Sachschaden auf etwa 5.000 Euro beläuft, musste abgeschleppt werden. Von der Feuerwehr wurde das mit Betriebsflüssigkeiten verunreinigte Erdreich abgetragen. (mr)

