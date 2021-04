Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Ludwigsburg (ots)

Einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Ludwigsburg kam am Sonntagabend gegen 20:20 Uhr ein blauer BMW 440i im Bereich des Arsenalplatzes mit aufheulendem Motor und quietschenden Reifen entgegen. Nachdem der BMW-Fahrer dabei das Rotlicht einer Fußgängerampel in der Arsenalstraße missachtete, nahmen die Beamten unter Verwendung von Sonder- und Wegerechten die Verfolgung auf. Der 23 Jahre alte Fahrer ignorierte jedoch sämtliche Anhaltezeichen und fuhr in Richtung Wilhelmstraße davon. In der Wilhelmstraße missachtete er erneut das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage und fuhr anschließend rechts über den Gehweg an einem haltenden Pkw vorbei. Er setzte seine Fahrt anschließend mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Uhlandstraße in Richtung Abelstraße fort, wobei er von der Streifenwagenbesatzung kurzzeitig aus den Augen verloren wurde. In der Marienstraße wurde der Fahrer schließlich von einem Zeugen dabei beobachtet, wie er sein Fahrzeug in einem Hof abstellte und zu Fuß davonlief. Er konnte von der Streifenwagenbesatzung letztlich kurze Zeit später in der Marienstraße angetroffen und widerstandslos festgenommen werden. Das Polizeirevier Ludwigsburg bittet Zeugen und Personen, die durch die Fahrweise des 23-Jährigen gefährdet wurden, sich unter der Rufnummer 07141 18-5353 zu melden.

