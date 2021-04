Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Rollerfahrer flüchtet vor Polizei

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 17.00 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung ein Kleinkraftrad aufgrund eines ungültigen Versicherungskennzeichens in der Grabenstraße auf, woraufhin das Fahrzeug sowie dessen Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Der Fahrer reagierte jedoch auf die Anhaltesignale der Streife nicht und flüchtete unter Missachtung mehrerer rot zeigenden Lichtzeichenanlagen zunächst über die Felder in Richtung Talhausen und weiter in Richtung Aichholzhof. Beim Einbiegen in den Aichholzhof mussten zwei Fußgängerinnen dem Rollerfahrer in den Grünstreifen ausweichen, um nicht von diesem erfasst zu werden. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der 16-jährige Rollerfahrer in einem Waldgebiet bei Oberriexingen festgestellt und festgenommen werden. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 16-jährige Fahrer des Kleinkraftrads nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die beiden Fußgängerinnen, welche durch den Rollerfahrer gefährdet wurden, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Vaihingen/Enz unter Tel. 07042/9410 in Verbindung zu setzen.

