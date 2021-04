Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person in Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend befuhr der 69-jährige Fahrer eines Pkw Mitsubishi gegen 18:00 Uhr den linken Fahrstreifen der Friedrichstraße in Ludwigsburg. Er war aus Richtung Oßweil kommend in Fahrtrichtung zur B27 unterwegs. Zwischen den Kreuzungen zur Danziger- und Oststraße kam er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, wo ihm auf dem rechten Fahrstreifen zwei Fahrzeuge entgegen kamen. Der Mitsubishi-Fahrer kollidierte zunächst mit dem Heckbereich des Pkw VW-Passat einer 40-jährigen Frau. Im Anschluss stieß er frontal mit dem hinter dem Passat fahrenden Pkw Mercedes Benz eines 49-jährigen Mannes zusammen. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 49-jährige Fahrer des Mercedes Benz schwer verletzt. Er wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes und der Mitsubishi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 45.000.- Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten beide stadtauswärts führenden Fahrstreifen bis ca. 19:20 Uhr gesperrt werden. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es aber nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell