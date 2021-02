Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fünfjähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Pelkum (ots)

Ein Fünfjähriger aus Hamm wurde am Donnerstag, 18. Februar, auf der Großen Werlstraße von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Das Kind trat gegen 15.20 Uhr in Höhe der Hausnummer 132 vom Gehweg unvermittelt auf die Fahrbahn und kollidierte mit dem Audi eines 46-jährigen aus Hamm. Das Kind wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus transportiert und verblieb dort stationär. Lebensgefahr bestand nicht. Der Sachschaden am Pkw wird auf etwa 600 Euro geschätzt. (lh)

