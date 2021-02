Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Erneut Spinde aufgebrochen

Hamm-Mitte (ots)

Am Montag, 15. Februar, sowie in der Nacht von Mittwoch, 17. Februar, auf Donnerstag, 18. Februar, kam es zu Spindaufbrüchen im St. Marien-Hospital Hamm auf der Nassauerstraße. Bereits im Januar wurden dort Spinde aufgebrochen.

Am Montag, zwischen 14 Uhr und 19 Uhr und in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 20.30 Uhr und 5 Uhr, gelangte ein Unbekannter in einen Umkleideraum und öffnete unberechtigt eine dreistellige Anzahl an Spinden.

Angaben zum Diebesgut oder der Höhe des Sachschadens können noch nicht gemacht werden.

Der Täter ist auf Videoaufzeichnung zu erkennen: Er ist männlich, hat eine schlanke Statur und schwarze Haare.

Bei der Tat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag trug er dunkle Sportschuhe, eine Jeans, eine rot/braune Jacke und eine schwarzen Kappe. Sein Gesicht war mit einem weißen Mund-Nasen-Schutz bedeckt.

Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell