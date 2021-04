Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Eine leicht verletzte Person und 15.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagvormittag gegen 10:35 Uhr auf der Bundesstraße 464. Der 58-jährige Lenker eines VW Golfs befuhr die Umgehungsstraße von Holzgerlingen kommend in Richtung Tübingen. An der Abzweigung zum Industriegebiet wollte er nach links in die Tübinger Straße abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Peugeot einer 59-Jährigen. Diese wird durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Eine Mitarbeiterin eines Rettungsdienstes fuhr zufällig an der Unfallstelle vorbei und übernahm bis zum Eintreffen eines Rettungswagens die Erstversorgung der verletzten Frau. Die 59-Jährige wurde anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge musste die B 464 zwischen den Abzweigungen Tübinger Straße und Erlachstraße bis 12:30 Uhr gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet. Der Rettungsdienst hatte einen Rettungswagen, das Polizeirevier Böblingen zwei Streifenbesatzungen eingesetzt.

