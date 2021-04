Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall mit 4 schwer verletzten Personen in Sachsenheim-Spielberg

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 02.44 Uhr befuhr ein 19-jähriger Fahrer eines Renaults die K 1641 aus Fahrtrichtung der L 1110 kommend nach Spielberg. Auf Höhe der Einmündung der Salzbrunnenstraße kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit einem geparkten Pkw und kam anschließend an einer Mauer zum Stehen.

Während der Unfallaufnahme entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle. Zur Fahndung nach dem Unfallbeteiligten wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Noch während der Fahndung meldete sich der 19-Jährige über den Notruf bei der Polizei und bat um ärztliche Hilfe, da er wegen seiner Verletzung nicht mehr laufen konnte. Der Fahrer sowie seine drei Mitfahrer im Alter von 17, 19 und 20 Jahren wurden verschiedene Krankenhäuser gebracht. Der nicht mehr fahrbereite Renault wurde abgeschleppt, der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 8.000 Euro.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell