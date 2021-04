Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Ludwigsburg (ots)

Beim Einbiegen von der Dätzinger Straße nach links in die Landesstraße 1182 missachtete am Karfreitag gegen 17.00 Uhr ein 37-jähriger Smart Lenker die Vorfahrt eines von links kommenden 25-jährigen Motorradfahrers. Der 25-Jährige war mit seiner Honda von Sindelfingen in Richtung Grafenau unterwegs, als von rechts der Smart in die Landesstraße einbog und es zur Kollision kam. Der Motorradfahrer wurde hierbei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Eine 35-jährige Beifahrerin im Smart erlitt leichte Verletzungen. Für die Rettungsmaßnahmen und zur Unfallaufnahme musste die Landesstraße 1182 für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt werden. An den Fahrzeugen, welche beide abgeschleppt werden mussten, entstand ein Gesamtsachschaden von rund 10.000 Euro. Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Stuttgart unter Tel.: 0711 - 6869230 zu melden.

