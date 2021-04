Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Böblingen: Fahrzeugbrand führt zur Vollsperrung

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich auf Grund eines technischen Defektes geriet am Donnerstag gegen 19.30 Uhr ein Skoda auf der Autobahn 81, zwischen den Anschlussstellen Böblingen/Sindelfingen und Böblingen-Hulb, auf dem rechten Fahrstreifen in Brand. Der 36-jährige Fahrer konnte unverletzt sein Fahrzeug verlassen und den Notruf wählen. Für die Löscharbeiten war die Feuerwehr Sindelfingen mit sechs Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften ausgerückt. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit zwei Besatzungen am Brandort. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Autobahn 81 in Fahrtrichtung Singen voll gesperrt werden. Gegen 20.15 Uhr wurde der linke Fahrstreifen wieder frei gegeben. Der rechte Fahrstreifen war für die erforderlichen Reinigungsarbeiten durch die Autobahnmeisterei Herrenberg noch bis Mitternacht gesperrt. Durch die Absperrmaßnahmen bildete sich ein Rückstau von zeitweise bis zu sechs Kilometern, wobei alle Verkehrsteilnehmer eine Rettungsgasse gebildet und diese auch freigehalten hatten. Am Skoda, welcher abgeschleppt werden musste, entstand Totalschaden von rund 8.000 Euro. Der Schaden am Fahrbahnbelag wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

