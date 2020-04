Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer flüchtet mit hoher Geschwindigkeit vor Polizeikontrolle und gefährdet dabei mehrere Autofahrer - zu Fuß in Wald geflüchtet - weitere Geschädigte gesucht

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch flüchtete ein 28-jähriger Autofahrer vor einer Polizeikontrolle und gefährdete bei seiner waghalsigen Fahrt mehrere andere Verkehrsteilnehmer. Der Fahrer sollte gegen 12.45 Uhr in Reilingen angehalten und kontrolliert werden, da er nicht angegurtet war. Beim Erkennen des Streifenwagens gab der Fahrer Gas und flüchtete in Richtung St. Leon-Rot. Weiter ging die Flucht über Neulußheim zurück nach Reilingen, hierbei beschleunigte der Fahrer das Auto bis auf etwa 180 km/h. Auf der L 723 in Richtung Walldorf wurden mehrere Autofahrer durch waghalsige Überholmanöver gefährdet. In Höhe der Alten Speyerer Straße bremste der Fahrer das Auto abrupt ab um nach links in einen asphaltierten Waldweg abzubiegen. Hierbei verlor er die Kontrolle über den Wagen und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Unter Zurücklassung seines Fahrzeugs flüchtete er zu Fuß in das Waldgebiet. Eine sofort eingeleitete Großfahndung, auch unter Einsatz eines Polizeihubschraubers und der Polizeihundeführerstaffel, verlief erfolglos. Bei den weiteren Ermittlungen konnte die Identität des Fahrers geklärt werden. Das Auto wurde sichergestellt und wird kriminaltechnisch untersucht.

Zeugen sowie Autofahrer, die durch die riskante Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174-4111 bei der Verkehrspolizei in Heidelberg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

