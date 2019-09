Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen

Rhein-Neckar-Kreis: Zeugen gesucht nach Diebstahl von Sandsteinen

Reilingen (ots)

Am Samstagabend, gegen 21:30, wurden bislang unbekannte Täter von einer Spaziergängerin in der Hauptstraße in Reilingen überrascht, als sie gerade dabei waren Sandsteine, von einer Baustelle hinter dem Gasthaus "Zum Löwen", in ihr Fahrzeug zu laden. Als sie die Zeugin bemerkten verließen die Täter fluchtartig den Tatort. Sollte Sie zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben melden Sie sich bitte beim Polizeirevier Hockenheim unter der 06205-28600.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Daniel Damato

Telefon: 0621 / 174 - 0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell