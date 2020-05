POL-WOB: 17-Jähriger beraubt - Polizei sucht Zeugen

Polizei Wolfsburg

Helmstedt, Goethestraße 14.05.2020, 17.15 uhr

Am frühen Donnerstagabend kam es in der Helmstedter Innenstadt zu einem Raub zum Nachteil eines 17 Jahre jungen Mannes. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich das 17 Jahre junge Opfer gegen 17.15 Uhr mit seinem Fahrrad auf einem schmalen Verbindungsweg, der seitlich am Schulgebäude Julianum an der Goethestraße entlanggeht. Hier begegnete er zwei jugendlichen Fahrradfahrern, die den 17-Jährigen ansprachen.

Plötzlich hielt einer der beiden das Opfer fest und bedrohte den Jugendlichen mit einem gefährlichen Gegenstand. Zeitgleich greift der andere Täter dem Opfer in die Tasche und entnimmt das dort befindliche Bargeld.

Nun kann sich der 17-Jährige losreißen und unter Zurücklassung seines Fahrrades flüchten. Er begibt sich direkt zur Polizeiwache am Ludgerihof, wo Polizeibeamte den Sachverhalt aufnehmen.

Das Opfer beschrieb die beiden Täter wie folgt: Beide waren männlich und etwa 18 Jahre alt. Der eine Täter war von schlanker, dünner Gestalt, der andere hatte eine Kräftige Figur. Der dünne Täter trug ein Cappy. Einer der Täter hatte ein blaues Fahrrad mit Griffen nach oben (Hörnchenlenker).

Die Polizei hofft darauf, dass Spaziergänger oder Autofahrer verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.

