Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Westhagen, Eisenacher Straße 10.05.2020, 16.50 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht, der sich am Sonntagnachmittag auf der Eisenacher Straße ereignet hat.

Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand befuhr gegen 16.50 Uhr ein derzeit unbekannter motorisierter Zweiradfahrer mit seinem Gefährt den Stralsunder Ring und bog von dort in die Eisenacher Straße ein. Hier verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Gefährt und krachte gegen einen am dortigen Fahrbahnrand abgestellten Daimler Benz. Dabei wurde der Wagen an der Front und der Motorhaube stark beschädigt. Ob sich der Zweiradfahrer bei dem Unfall verletzte ist derzeit nicht geklärt. Zumindest stieg er wieder auf sein motorisiertes Gefährt und brauste davon.

Zeugen beobachteten unmittelbar nachdem sie einem dumpfen Knall wahrgenommen hatten einen weißen Motorroller, dessen Fahrer einen hellen Helm trug und der sich auf der Eisenacher Straße in östlicher Richtung entfernte.

An der Unfallstelle fanden die Ermittler der Polizei weiße Fahrzeugteile, die sie zur Untersuchung sicherstellten.

Die Beamten hoffen auf Anwohner, Passanten oder Autofahrer, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben könne. Durch Zeugen wurden zwei Pkws beobachtet, die zur fraglichen Zeit auf dem Stralsunder Ring an der Einmündung zur Eisenacher Straße anhielten. Diese Fahrzeugführer ebenso wie andere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei wache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0 zu melden.

