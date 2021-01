Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Eine Verletzte bei Unfall auf Dortmunder Straße

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

An der Kreuzung Dortmunder Straße/Industriestraße sind am Mittwochnachmittag, gegen 16 Uhr, zwei Autos zusammengestoßen. Eine 63-jährige Frau aus Waltrop wurde dabei leicht verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die 63-Jährige war von der Industriestraße nach rechts in die Dortmunder Straße abgebogen. Dabei kollidierte sie mit einer 65-jährigen Autofahrerin aus Waltrop, die auf der Linkabbiegespur der Dortmunder Straße wartete. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der 65-Jährigen noch gegen das Auto dahinter geschoben. Der Sachschaden wird insgesamt auf 7.500 Euro geschätzt. Das Auto der 63-Jährigen musste abgeschleppt werden.

