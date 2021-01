Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Raub auf Tankstelle in Herten

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Am Donnerstag, den 31. Dezember 2020, betrat um 20:35 Uhr ein männlicher Einzeltäter die Markant Tankstelle in Herten-Westerholt (Hertener Str. 38). Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte der Täter die Kassiererin auf, ihm das vorhandene Bargeld auszuhändigen. Nach Erhalt der Tatbeute flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Hinweise auf weitere Fluchtmittel konnten nicht erlangt werden. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Täterbeschreibung: Männlich, schlanke Statur, ca. 190 cm groß, schwarze Bekleidung, schwarze Motorradmaske, vermutlich Deutscher. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 0800 2361 111.

