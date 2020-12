Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Wohnungseinbruch

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

An der Wiesenstraße hat sich ein Unbekannter durch die Wohnungstür Zutritt zu einer Wohnung verschafft. Die Bewohnerin wurde in der Nacht zu Dienstag gegen 03.00 h wach, als sie Geräusche hörte. Sie nahm einen Mann in der Wohnung wahr. Der Unbekannte flüchtete. Wie sich herausstellte, fehlten aus einem Zimmer eine Armbanduhr, ein Handy und eine Spielkonsole.

