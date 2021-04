Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrsunfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 16:15 Uhr beschädigte ein 77 Jahre alter Fahrer eines PKW Peugeot auf dem Parkplatz eines Discounters in der Westfalenstraße beim Rückwärtsausparken einen geparkten PKW Toyota. Nach dem Unfall fuhr der Verursacher nach Hause, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Unfall wurde von Zeugen beobachtet und die Polizei hinzugezogen. Durch die aufnehmenden Beamten konnte der Fahrer des Peugeot zu Hause angetroffen werden. Er stand unter Alkoholeinwirkung weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro.

