Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Werkzeug- und Taschendiebe

LüdenscheidLüdenscheid (ots)

Unbekannte haben am Samstag zwischen 7 und 7.30 Uhr An der Mehr die Heckscheibe eines VW Transporters eingeschlagen und Werkzeug entwendet. Eine halbe Stunde, bevor sich der Fahrer um 7.30 Uhr auf den Weg machen wollte, war er kurz an seinem Fahrzeug. Zu diesem Zeitpunkt war noch alles in Ordnung. Wahrscheinlich erbeutete der Täter Werkzeug. Genaueres muss eine Bestandsaufnahme zeigen. Hinweise bitte an die Polizei.

Die Polizei nahm am Samstag erneut mehrere Anzeigen wegen Taschendiebstählen auf. Zwischen 11.20 und 12 Uhr wurde einer 75-Jährgen in einem Geschäft an der Bromberger die Geldbörse gestohlen. Nicht nur, dass sie dort an der Kasse ihr Porteonnaie nicht mehr in der Handtasche fand: Die Frau hatte in ihrem Portemonnaie auch die PIN-Nummern ihrer Bankkarten verstaut. Nur Minuten nach dem Diebstahl standen die Täter am Geldautomaten und zogen insgesamt fünfmal Geld. Der Schaden: erheblich.

Zwischen 12.15 und 13 Uhr schlugen die Taschendiebe in einem Discounter an der Altenaer Straße zu. Auch dort hatte eine 61-jährige Lüdenscheiderin ihre Geldbörse in der umgehängten Handtasche verstaut. An der Kasse stand sie dann plötzlich ohne Geld und Bankkarten da. Sie hatte nichts bemerkt.

Gegen 18.10 Uhr wurde einem 21-Jährigen an der Werdohler Straße ein Handy aus der Hosentasche gestohlen. Es handelt sich um ein Samsung Galaxy 10E. Drei Jugendliche werden verdächtigt. Sie sind zwischen 16 und 18 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß. Zwischen 19.45 und 20.15 Uhr wurde einer 20-Jährigen im Bereich Am Wassertur die Geldbörse mit persönlichen Papieren aus der Handtasche entwendet.

Die Polizei warnt immer wieder vor allzu großer Vertrauensseligkeit vor allem im "vertrauten Laden um die Ecke". Gerade dort suchen Taschendiebe derzeit vermehrt ihre Opfer. Niemand behält seine Tasche beim Einkaufen fortwährend im Blick. Täter brauchen ihre Oper nur lange genug beobachten und schlagen dann geübt in der richtigen Sekunde zu. Deshalb: Wertsachen wie Portemonnaie oder Papiere gehören möglichst dicht an den Körper - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Zu dem finanziellen Verlust kommt der Ärger, wenn wichtige Papiere neu besorgt werden müssen.

