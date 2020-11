Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher in Keller/ Dreister Ladendiebstahl

HalverHalver (ots)

In der Nacht vom 06.11.2020 zum 07.11.2020 gelangten unbekannte Täter über die offene Hauseingangstür in ein Mehrfamilienhaus an der Thomasstraße. Im dortigen Keller brachen die Täter fünf Kellerverschläge auf und stahlen nach bisherigem Stand der Ermittlungen Sachen von geringem Wert wie Waschpulver u.ä. Es entstand geringer Sachschaden. Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

Am Freitagabend, 06.11.2020, gegen 20 Uhr, betraten drei Männer einen dortigen Discounter mit großen Tiefkühltaschen des Hauses. Nach einer kurzen Zeit zahlten zwei der Männer Waren von geringem Wert an der Kasse. Der dritte nutzte diesen Vorgang an der Kasse, um mit zwei prall gefüllten Tiefkühltüten fluchtartig das Geschäft zu verlassen. Die Ladendiebe stahlen Zigaretten und Lebensmittel in nicht geringer Menge. Der dritte Täter, der den eigentlichen Diebstahl ausgeführt hat, kann wie folgt beschrieben werden:

männlich 25-30 Jahre alt etwa 1,75 m groß kurze, schwarze Haare schmale Statur Daunenjacke dunkle Hose dunkelblauer Pullover schwarze Schuhe weißer Mund-/Nasenschutz

Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Halver entgegen.

