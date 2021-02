Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Versuchter Einbruch in Ladenlokal

Hattingen (ots)

Im Tatzeitraum vom 01.02.2021 etwa 18:00 Uhr bis zum 12.02.2021 etwa 16:30 Uhr versuchten unbekannte Täter mittels Glasschneider das Schaufenster eines Ladenlokals in der Große Weilstraße in Hattingen aufzuschneiden und in das Innere zu gelangen. Der Versuch schlug fehl und der oder die Täter konnten unerkannt entkommen.

