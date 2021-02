Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Einbruch in Gartenlaube

Hattingen (ots)

Im Tatzeitraum vom 11.02.2021 gegen 16:00 Uhr bis 12.02.2021 gegen 10:00 Uhr hebelten unbekannte Täter eine Gartenlaube in der Straße In den Höfen auf und entwendeten einen Koffer mit Fernsehgerät und Receiver. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100,- Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell