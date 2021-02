Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Pedelecs aus Keller gestohlen

Gevelsberg (ots)

In der Nacht zu Donnerstag entwendeten Unbekannte aus den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses der Elberfelder Straße zwei Pedelecs. Es ist davon auszugehen, dass der oder die Unbekannten durch die Hintertür des Hauses in Richtung Schultenwiese und weiter in Richtung Schultenstraße flüchteten. Beide Pedelecs sind von der Marke Cube. Pedelec 1: Farbe Türkis blau, Typ: Nuride Hybrid Pro 625 Easy Entry Pedelec 2: Farbe Grün, Typ: Stereo Hybrid 120 Pro

