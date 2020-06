Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt/Limburgerhof) Diebstähle aus PKWs

Schifferstadt/Limburgerhof (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden aus zwei Fahrzeugen, welche in der Selligstraße und Hans-Purrmann-Straße in Schifferstadt abgestellt waren, u.a. Fahrzeugdokumente und ein Geldbeutel durch unbekannte Täter entwendet. Nach jetzigem Stand waren die PKWs nicht verschlossen. Am Donnerstagabend, zwischen 19:00 - 22:30 Uhr, entwendeten Unbekannte aus einem in der Carl-Bosch-Straße in Limburgerhof geparkten PKW einen geringen Bargeldbetrag. Die Täter gelangten durch Aufhebeln der Beifahrertür in den PKW. Am Freitagmorgen wurde gegen 05:00 Uhr eine zweistellige Summe Bargeld aus einem in der Kropsburgstraße in Limburgerhof geparkten PKW entwendet. Wie die Täter in den PKW gelangten, ist noch Bestandteil der Ermittlungen. Es wird nochmals darauf hingewiesen, Fahrzeuge, auch bei einem nur kurzzeitigen Verlassen zu verschließen, um Tätern keine günstige Diebstahlgelegenheit zu geben. Auch sollten im Fahrzeug keinerlei Wertgegenstände zurückgelassen werden. Zeugen, die Angaben zur Tat oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

