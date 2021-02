Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Einbruch in Kiosk

Hattingen (ots)

Am 14.02.2021 gegen 04:00 Uhr rissen zwei unbekannte Täter den Rollladen an der Eingangstür eines Kiosks in der Bahnhofstraße in Hattingen ab. Daraufhin schlugen sie die Scheibe der Tür ein und entwendeten diverse Tabakwaren. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in Richtung August-Bebel-Straße. Hierbei wurden sie von einem Zeugen beobachtet, der die Personen als männlich und schwarz gekleidet beschrieb.

