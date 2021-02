Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210216.1 Kiel: Messerstich nach Streit - Zeugen gesucht

Kiel (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 1 Uhr auf einem Schulgelände in der Rendsburger Landstraße zu einem Streit zwischen zwei Personengruppen. Einer der Beteiligten erlitt eine Stichverletzung und kam in ein Kieler Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand begegneten Sonntagmorgen gegen 1 Uhr zwei Männer auf dem Gelände der Gemeinschaftsschule Hassee in der Rendsburger Landstraße einer anderen Gruppe junger Männer. Die Parteien seien in Streit geraten. Einer der jungen Männer habe ein Messer gezogen, zugestochen und so einen 28-jährigen Kieler schwer verletzt.

Die fünfköpfige Gruppe sei dann zu Fuß in Richtung Hamburger Chaussee geflüchtet. Eine zivile Streife des 3. Polizeireviers Kiel konnte im Rahmen der Sofortfahndung einen der Tatverdächtigen nach kurzer fußläufiger Verfolgung stellen und vorläufig festnehmen. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung bei der Kriminalpolizei Kiel kam er wieder auf freien Fuß. Der Vater des 17-Jährigen holte ihn ab. Zuvor habe der Jugendliche die Polizeibeamten auf der Wache mehrfach beleidigt, so dass er sich nun nicht nur wegen gefährlicher Körperverletzung sondern auch wegen Beleidigung zu verantworten hat.

Der 28-Jährige erlitt eine Stichwunde am Oberkörper und kam in ein Kieler Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht. Die Ermittlungen der Polizei Mettenhof dauern an, insbesondere die Suche nach den anderen Tatverdächtigen steht im Fokus der Ermittlungsarbeit.

Die fünf jungen Männer sollen zwischen 17 und 21 Jahren gewesen sein. Attribute wie lockiges Haar, Zahnspange, schwarze Winterjacken mit Fellkragen werden ebenfalls der Gruppe zugesprochen.

Zeugen, die Hinweise zu diesem Tatgeschehen aus der Nacht um kurz nach 1 Uhr geben können, etwas gesehen oder bemerkt haben, werden gebeten sich bei der Polizei Mettenhof unter der Telefonnummer 0431 1601372 zu melden.

Philip Hunecke

